ФК «Краснодар» объявил о переходе Игнатьева в «Рубин»

ФК «Краснодар» 28 декабря сообщил о том, что Иван Игнатьев переходит в казанский «Рубин» Сообщается , что клубы урегулировали все формальности. Трансфер вступит в силу со 2 января 2020 года.