«Арсенал» — «Манчестер Сити» — 0:3, 15 декабря, обзор матча 17-го тура АПЛ

Озил распсиховался, а спасать игру вместо него вышел 19-летний юнец. С самого начала встречи на «Эмирейтс» команды задали сумасшедший темп.