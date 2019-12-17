Загитова уходит, команда Тутберидзе воюет с Тарасовой и Плющенко. Что за дичь

Прошло чуть больше суток с тех пор, как Алина Загитова озвучила в эфире Первого канала свое желание приостановить карьеру, а страсти не то что не утихают, наоборот — разгораются все сильнее.