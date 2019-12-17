Тутберидзе и тренеры пристыдили Тарасову и Плющенко за нападки на Загитову

Небывалый скандал разгорается после заявления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о том, что она делает паузу в спортивной карьере и хочет больше времени уделять тренировкам.