Лучшего в аренду: Кокорин снова забивает за «Зенит», которому не нужен

Главная тема зимнего российского межсезонья: аренда в "Сочи" Кокорина, который на сборе в Катаре упорно продолжает готовиться к весеннему этапу чемпионата с "Зенитом".