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Тренер Синициной и Кацалапова: «Окончательно буду счастлив, когда будем выигрывать при чистых прокатах соперников»

Александр Жулин, тренер фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, подвел итоги выступления российской танцевальной пары на чемпионате Европы в австрийском Граце.
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