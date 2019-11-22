В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемВ РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино«Спасение века»: голкипер «Вегаса» совершил невероятный сейв«Тоттенхэм» объявил о назначении Моуринью на пост главного тренераМихал Билек: сборная Шотландии - хорошая командаДубль Петрова приносит «Ак Барсу» победу в Новосибирске. Обзор дняВ РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-МариноГенеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.рекламаРоссия на Евро-2020: где сыграет, кто соперник, сколько стоят билетыГлавное о чемпионате Европы Когда пройдет Евро-2020? С 12 июня по 12 июля. Команды будут разделены на шесть групп по четыре в каждой.Роналду тайно женился на Джорджине Родригес (Novella 2000)Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес, сообщает Clarin со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.Джокович, Надаль, Хачанов, Рублёв, Маррей, Чорич в обновлённом Кубке ДэвисаЭпохальный турнир превратился в теннисный карнавал. Даже у сборной России без Даниила Медведева есть шанс на титул.«Ничего критичного в этом нет». Хованцев — об исключении Старых из команды на Кубок мираГлавный тренер сборной России Анатолий Хованцев оценил решение Союза биатлонистов России (СБР) не включать Ирину Старых в состав основной команды для участия в этапах Кубка мира.Гендиректор «Зенита» рассказал о приоритетах на трансферном рынкеГенеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не планирует активных подписаний на трансферном рынке. «Нам не помешает атакующий защитник с большим объёмом работы.ФутболХоккейВчераСегодняКубок Англии1/128 ФиналаУиком Уондерерс— : —Транмир РоверсНачало в 14:45Кубок Англии1/128 ФиналаНьюпорт Каунти— : —Гримбси ТаунНачало в 14:45Кубок Англии1/128 ФиналаЛинкольн Сити— : —Ипсвич ТаунНачало в 14:45Кубок Англии1/128 ФиналаДарлингтон— : —УолсоллНачало в 14:45Весь футболрекламаШат-аут Метсолы принес «Салавату Юлаеву» победу над «Куньлунем»Уфимский "Салават Юлаев" обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).НХЛ. Записи матчейЛос-Анджелес - Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас - Сан-Хосе Яндекс.Эфир Аризона — Торонто. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Чикаго — Тампа-Бэй. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Сент-Луис — Калгари. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Колорадо. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Нэшвилл — Ванкувер. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург Яндекс.Эфир Флорида — Анахайм Яндекс.Эфир Бостон — Баффало. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Каролина — Филадельфия. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Коламбус — Детройт. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон Яндекс.Эфир Монреаль – Оттава Яндекс.Эфир 02:41:23Сан-Хосе – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:39:32Вегас – Торонто Яндекс.Эфир 02:31:24Калгари – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:26Даллас – Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:13Чикаго – Каролина Яндекс.Эфир 02:35:24Нэшвилл – Виннипег Яндекс.Эфир 02:46:00Сент-Луис – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:41:43Детройт – Оттава Яндекс.Эфир 02:37:10Нью-Джерси – Бостон Яндекс.Эфир 02:49:54Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:37:54Баффало – Миннесота Яндекс.Эфир 02:36:15Флорида – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:34:42Коламбус – Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:20Аризона – Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Вашингтон – Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:20Чикаго – Баффало Яндекс.Эфир 02:53:00Вегас – Калгари Яндекс.Эфир 02:42:13Сан-Хосе — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:13Ванкувер — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:58Нэшвилл — Чикаго Яндекс.Эфир 02:38:08НХЛ. Сент-Луис — Анахайм. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20. Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Торонто Яндекс.Эфир 02:46:20Филадельфия — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 03:11:00НХЛ. Монреаль — Нью-Джерси. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20. Яндекс.Эфир 02:44:25Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:54:20Баффало — Оттава Яндекс.Эфир 02:50:03Бостон – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:41:23Лос-Анджелес — Вегас Яндекс.Эфир 02:42:15Тампа-Бэй — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:23Эдмонтон — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:20Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:05Миннесота — Каролина Яндекс.Эфир 02:31:40Оттава – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:15Торонто – Бостон Яндекс.Эфир 02:44:50Нью-Джерси – Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:23Вашингтон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:56:01Коламбус – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:30Лос-Анджелес – Детройт Яндекс.Эфир 02:39:50Ванкувер – Даллас Яндекс.Эфир 02:38:20Анахайм Дакс – Сан-Хосе Шаркс Яндекс.Эфир 02:46:00Эдмонтон – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:40Миннесота – Аризона Яндекс.Эфир 02:56:50Тампа-Бэй – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида – Виннипег Яндекс.Эфир 02:51:30Баффало – Каролина Яндекс.Эфир 02:46:16Вегас – Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:10Калгари – Даллас Яндекс.Эфир 02:58:15Филадельфия – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:31:00Нью-Йорк Айлендерс – Торонто Яндекс.Эфир 02:39:00Нью-Джерси – Оттава Яндекс.Эфир