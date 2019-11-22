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В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
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«Ничего критичного в этом нет». Хованцев — об исключении Старых из команды на Кубок мира

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев оценил решение Союза биатлонистов России (СБР) не включать Ирину Старых в состав основной команды для участия в этапах Кубка мира.
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НХЛ. Записи матчей

Лос-Анджелес - Эдмонтон
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Вегас - Сан-Хосе
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Аризона — Торонто. 22.11.2019
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Даллас — Виннипег. 22.11.2019
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Чикаго — Тампа-Бэй. 22.11.2019
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Сент-Луис — Калгари. 22.11.2019
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Миннесота — Колорадо. 22.11.2019
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Нэшвилл — Ванкувер. 22.11.2019
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Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург
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Флорида — Анахайм
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Бостон — Баффало. 22.11.2019
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Каролина — Филадельфия. 22.11.2019
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Коламбус — Детройт. 22.11.2019
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Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон
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Монреаль – Оттава
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02:41:23
Сан-Хосе – Эдмонтон
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02:39:32
Вегас – Торонто
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02:31:24
Калгари – Колорадо
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02:43:26
Даллас – Ванкувер
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02:39:13
Чикаго – Каролина
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02:35:24
Нэшвилл – Виннипег
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02:46:00
Сент-Луис – Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:41:43
Детройт – Оттава
Яндекс.Эфир
02:37:10
Нью-Джерси – Бостон
Яндекс.Эфир
02:49:54
Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс
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02:37:54
Баффало – Миннесота
Яндекс.Эфир
02:36:15
Флорида – Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:34:42
Коламбус – Монреаль
Яндекс.Эфир
02:30:20
Аризона – Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:50:45
Вашингтон – Анахайм
Яндекс.Эфир
02:38:20
Чикаго – Баффало
Яндекс.Эфир
02:53:00
Вегас – Калгари
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02:42:13
Сан-Хосе — Детройт
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02:44:13
Ванкувер — Колорадо
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02:33:58
Нэшвилл — Чикаго
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02:38:08
НХЛ. Сент-Луис — Анахайм. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20.
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02:45:20
Питтсбург — Торонто
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02:46:20
Филадельфия — Нью-Йорк Айлендерс
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03:11:00
НХЛ. Монреаль — Нью-Джерси. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20.
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02:44:25
Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:54:20
Баффало — Оттава
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02:50:03
Бостон – Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:41:23
Лос-Анджелес — Вегас
Яндекс.Эфир
02:42:15
Тампа-Бэй — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:45:23
Эдмонтон — Даллас
Яндекс.Эфир
02:41:20
Аризона — Калгари
Яндекс.Эфир
02:47:05
Миннесота — Каролина
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02:31:40
Оттава – Филадельфия
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02:53:15
Торонто – Бостон
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02:44:50
Нью-Джерси – Питтсбург
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02:41:23
Вашингтон – Монреаль
Яндекс.Эфир
02:56:01
Коламбус – Сент-Луис
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02:42:30
Лос-Анджелес – Детройт
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02:39:50
Ванкувер – Даллас
Яндекс.Эфир
02:38:20
Анахайм Дакс – Сан-Хосе Шаркс
Яндекс.Эфир
02:46:00
Эдмонтон – Колорадо
Яндекс.Эфир
02:43:40
Миннесота – Аризона
Яндекс.Эфир
02:56:50
Тампа-Бэй – Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:33:00
Флорида – Виннипег
Яндекс.Эфир
02:51:30
Баффало – Каролина
Яндекс.Эфир
02:46:16
Вегас – Чикаго
Яндекс.Эфир
02:36:10
Калгари – Даллас
Яндекс.Эфир
02:58:15
Филадельфия – Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:31:00
Нью-Йорк Айлендерс – Торонто
Яндекс.Эфир
02:39:00
Нью-Джерси – Оттава
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