Магомед Исмаилов: «Емельяненко за бой со мной готовы заплатить минимум 15 миллионов»

Российский боец Магомед Исмаилов сообщил, что у него есть договоренности по поводу боя с Александром Емельяненко. «Я давно сказал Александру готовиться.