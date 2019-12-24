НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемАртем Дзюба признан лучшим футболистом России в 2019 годуКадыров: не сомневаюсь, что выиграю у А. ЕмельяненкоОглашен окончательный состав молодежной сборной России на МЧМ-2020Кубок мира по лыжам: Первый канал отменил трансляцию командного спринта из-за того, что россияне не вышли в финалОвечкин выстрелил голом, но было слишком поздно. «Вашингтон» пережил период кошмаровАртем Дзюба признан лучшим футболистом России в 2019 годуНападающий «Зенита» стал первым игроком в истории, завоевавшим приз РФС и издательского дома «Спорт-Экспресс» два раза подряд.рекламаХованцев рассказал, что ждет Малышко после исключения из состава сборной РоссииГлавный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал о единственной возможности для Дмитрия Малышко вернуться в состав команды. — Решением правления СБР Малышко не включен в состав на Кубок мира.Главное о МЧМ-2020: формат, состав сборной России, расписание, цены на билетыКалендарь игр, формат турнира, состав россиян – в гиде по молодёжному чемпионату мира. 26 декабря матч между Чехией и Россией торжественно откроет молодёжный чемпионат мира 2020 года.«Салават» вырвал победу у «Ак Барса» в овертайме «зеленого дерби»Уфимский "Салават Юлаев" одержал минимальную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против казанского "Ак Браса".РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабряОбщее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.В «КраСаве» со Смоловым показали его родную комнату в Саратове и документ с предложением из Китая. Три года, 22,5 млн 🍋И его чатик с Вейналдумом. Герой нового выпуска «КраСавы» – Федор Смолов. Савин уже несколько раз приглашал форварда «Локо» в шоу, но тот постоянно отказывался.ФутболХоккейБаскетболЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 07:30Чемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииСаутенд Юнайтед— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаБикрёв дал прогноз на бой Ф. Емельяненко — ДжексонРоссийский боец смешанных единоборств Дмитрий Бикрёв, выступающий в полусредней весовой категории, дал прогноз на поединок Фёдора Емельяненко и Куинтона Джексона.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир «Пилите, Шура, пилите»: Губерниев ответил на критику ТихоноваСпортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, который посоветовал журналисту уйти из биатлона в реалити-шоу.реклама20 кг плакатов, артбук для Шомы Уно и веер для Медведевой. Что приготовят фанаты для фигуристов в Красноярске?Болельщики фигурного катания — пожалуй, больше остальных преданы своему виду спорта.