Ибрагимович может стать игроком «Милана» уже завтра

🔴«Ливерпуль» разнес «Лестер» (4:0) и лидирует в АПЛ с 13-очковым отрывом

«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в гостевом матче 19-го тура АПЛ (4:0). Команда Юргена Клоппа укрепила свое лидерство в турнирной таблице, набрав 52 очка и оторвавшись от «лис» на 13 очков, имея при этом матч в запасе.