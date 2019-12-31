СБР утвердил состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU без Малышко и Бабикова

Стал известен состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).