Вратарь чемпионского «Ливерпуля» воевал в Африке, восхищался Яшиным и обвинялся в договорняках. Жизнь Брюса Гроббелара

Денис Романцов - об африканской суперзвезде. Брюс Гроббелар родился в ЮАР, играл за Зимбабве и шесть раз стал с «Ливерпулем» чемпионом Англии