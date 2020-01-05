НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемРоссия ведет 1:0 в финале МЧМ против КанадыКак Россия упустила победу в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею. Видеообзор«Мы были лучшими и доминировали над всеми». Русская молодежь не верит, что проиграла финал МЧМКовальчук примерил форму «Монреаля». ФотоВалерий Брагин не знает, продолжит ли он работу с хоккейной молодежкойРоссия ведет 1:0 в финале МЧМ против КанадыСборная России повела 1:0 в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии. Успех команде Брагина принесла трехходовка Замула — Воронков — Александров в середине второго периода.рекламаМолодежная сборная России по хоккею проиграла канадцам в финале Чемпионата мираРоссийская сборная проиграла канадцам в финале Молодежная сборная России по хоккею выиграла Чемпионат мира. В финальном матче были обыграны канадцы.Виват, Россия! Большунов победил в лыжной гонке «Тур де Ски»В итальянском Валь-ди-Фьемме завершилась престижная лыжная многодневка «Тур де Ски». Сегодня, 5 января, состоялась решающая гонка — масс-старт в гору Альпе де Чермис.Вратарь чемпионского «Ливерпуля» воевал в Африке, восхищался Яшиным и обвинялся в договорняках. Жизнь Брюса ГроббелараДенис Романцов - об африканской суперзвезде. Брюс Гроббелар родился в ЮАР, играл за Зимбабве и шесть раз стал с «Ливерпулем» чемпионом АнглииШведы раскритиковали россиян после поражения в полуфинале МЧМ по хоккеюИгрокам сборной Швеции не понравилось, как Александр Хованов отпраздновал забитый гол.Россия заплатит WADA почти миллион долларовВсемирное антидопинговое агентство (WADA) определило размер обязательного взноса для России на 2020 год. Точная сумма составит один миллион 15 тысяч 977 долларов.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 1БетисЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЧемпионат ИталииСПАЛ0 : 2ВеронаЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас0 : 1Дерби КаунтиЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион2 : 4Нортгемптон ТаунЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго0 : 3Сент-ЭтьенЗавершёнЕще 12Весь футболрекламаМЧМ по хоккею. Казахстан удивил Германию в битве за выживаниеНа молодежном чемпионате мира по хоккею Казахстан обыграл Германию 4:1 и остался в борьбе за выживание в элитном дивизионе.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:20Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Экс-игрок «Челси» рассказал, как едва не убил АбрамовичаПэт Невин, бывший игрок лондонского "Челси" и сборной Шотландии рассказал о неприятном случае, передает Mirror.реклама