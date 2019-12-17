Рыжий Бё вне конкуренции. Логинов - не дал шансов соперникам в борьбе за серебро. Итоги пасьюта

Йоханнес неудержим - ни одного промаха и ни одного шанса конкурентам. Норвежец Йоханнес Бё стал победителем пасьюта на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене