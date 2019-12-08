НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемНорвежские лыжницы победили в эстафете на этапе КМ в ЛиллехаммереБутырская назвала причину неудач ЗагитовойРоссия сможет попасть на Олимпийские игры в обход WADAПоявилось видео с обнажившейся девушкой-бойцом UFC во время взвешиванияДинамо — Заря. НаканунеНорвежские лыжницы победили в эстафете на этапе КМ в ЛиллехаммереНорвежки Майкен Касперсен Фалла, Астрид Якобсен, Тереза Йохеуг и Хейди Венг победили в эстафете 4 по 5 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия).рекламаФанаты «Спартака» и «Ростова» ушли со стадиона на 30-й минуте матчаФанаты московского "Спартака" покинули стадион на 30-й минуте матча 19-го тура чемпионата России против "Ростова".Российские лыжники взяли золото и серебро на этапе Кубка мира в НорвегииВ копилке наших спортсменов уже две высших награды.Видео: Провальный прокат Алины Загитовой в финале Гран-при в ТуринеРоссийская фигуристка крайне неудачно выступила в произвольной программе и заняла шестое место в итоговой таблице. Фанаты спортсменки устроили акцию поддержки.«Авангард» всухую победил «Ак Барс»«Авангард» победил «Ак Барс» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляция матча. Таблица КХЛ Статистика КХЛПоединок Поветкина и Хантера завершился ничьейБой россиянина Александра Поветкина против американца Майкла Хантера в Саудовской Аравии завершился ничьей. Встреча состоялась в Эд-Диръия на арене Diriyah Arena.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииСпартак0 : 2РостовИдёт 2-й таймЧемпионат РоссииКрылья Советов2 : 3УралЗавершёнЧемпионат РоссииСочи1 : 1РубинЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион2 : 2ВулверхэмптонИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииАстон Вилла1 : 4ЛестерЗавершёнЕще 2Чемпионат ИспанииЛеганес0 : 0СельтаИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииЭйбар0 : 1ХетафеЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииВердер0 : 0ПадерборнИдёт 1-й таймЕще 1Весь футболрекламаПавел Дацюк выставил замок на продажу в СШАИздание Detroit Free Press сообщают, что 41-летний хоккеист «Автомобилиста» Павел Дацюк выставил свой замок в США на продажу за 4,5 млн евро.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Фигурное катание. Даниил Глейхенгауз поздравил российских фигуристок с медалями в финале Гран-приДаниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, поздравил российских фигуристок с завоеванием медалей в финале Гран-при в Турине (Италия).реклама