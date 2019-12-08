Норвежские лыжницы победили в эстафете на этапе КМ в Лиллехаммере

Норвежки Майкен Касперсен Фалла, Астрид Якобсен, Тереза Йохеуг и Хейди Венг победили в эстафете 4 по 5 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия).