Попов и Шапаренко — в старте Динамо на матч с Зарей. Миколенко — вне заявки

Алексей Михайличенко определился со стартовым составом своей команды на центральный матч 17-го тура УПЛ.Защитник Денис Попов и полузащитник Николай Шапаренко выйдут с первых минут в составе Динамо на матч 17-го тура Favbet Лиги против Зари.