Гинер ругал РФС — его же в итоге и ослабит. Дзичковский о решении комитета по этике

За высказывания после матча «Краснодар» - ЦСКА президент армейцев отстранен от футбольной деятельности на 12 месяцев (9 из них условно) и оштрафован на миллион рублей. Сурово, но справедливо. Наверное.