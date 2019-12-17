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Поединок состоится 18 апреля в Нью-Йорке на турнире UFC 249.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —УотфордНачало в 07:30Чемпионат АнглииЛестер— : —Норвич СитиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Астон ВиллаНачало в 10:00Еще 3Чемпионат ИспанииГранада— : —ЛевантеНачало в 07:00Чемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —БарселонаНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииБавария— : —ВердерНачало в 09:30Чемпионат ГерманииПадерборн— : —Унион (Берлин)Начало в 09:30Еще 4Чемпионат ИталииБрешиа— : —ЛеччеНачало в 09:00Еще 2Весь футболрекламаОлимпийская сборная России обыграла Словакию по буллитам, уступая по ходу матча 0:2Олимпийская сборная России обыграла команду Словакии в стартовом матче турнира NaturEnergie Challenge в Швейцарии.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир РУСАДА может снять с себя обвинения WADAУ Российского антидопингового агентства есть шансы снять с себя обвинение WADA, а у спортсменов из России может появиться возможность принять участие в Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает Abon-News Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA), сверяя данные о допинг-пробах российских спортсменов с «базой Родченкова», нарушили международные юридические процедуры.рекламаЭто не чемпионат, а позор: сборная России по киберспорту покинула СеулСборная России досрочно покинула чемпионат мира по киберспорту — IeSF World Championship — 2019 в столице Южной Кореи из-за отвратительной организации турнира.