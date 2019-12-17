РУСАДА может снять с себя обвинения WADA

У Российского антидопингового агентства есть шансы снять с себя обвинение WADA, а у спортсменов из России может появиться возможность принять участие в Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает Abon-News Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA), сверяя данные о допинг-пробах российских спортсменов с «базой Родченкова», нарушили международные юридические процедуры.