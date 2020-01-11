НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемВеретенников вошёл в тренерский штаб Слуцкого в «Рубине»МОК: дела оправданных CAS российских спортсменов могут быть пересмотреныИбрагимович – 11-й бомбардир в истории топ-5 лиг Европы. Назовете остальных?«Миллионерша» Алина Загитова утёрла нос Евгении МедведевойСерена Уильямс взяла первый титул с 2017-го. Она выигрывала турниры в четырех десятилетияхВеретенников вошёл в тренерский штаб Слуцкого в «Рубине»Олег Веретенников вошёл в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Рубине», сообщается на официальном сайте казанского клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Веретенников станет помощником Слуцкого.рекламаГол Ковальчука в овертайме принес «Монреалю» победу над «Оттавой»«Монреаль Канадиенс» нанес поражение «Оттаве Сенаторз» на ее же домашней площадке: 1:2 ОТ. Таким образом, «Канадиенс» прервал печальну серию из восьми матчей без побед.Хави, скорее всего, возглавит «Барселону» летом. Контракт – на 2 года (As)«Барселона» хочет назначить главным тренером Хави, который возглавляет катарский «Аль-Садд» и выступал за сине-гранатовых как игрок с 1998 по 2015 год.Дмитрий Тарасов: Уважение среди игроков «Рубина» уже чувствуетсяБывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал пройденный медосмотр в «Рубине».«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и установил рекорд АПЛ«Ливерпуль» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».Жаркий финиш мужской эстафеты, где Кристиансен идеально заменил Бё и перемолол французаКентен Фийон-Майе делал все, чтобы выиграть золото для Франции, но это был не его звездный час.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиШвеция— : —КосовоНачало в 09:45Чемпионат АнглииБорнмут— : —УотфордНачало в 09:00Чемпионат АнглииАстон Вилла— : —Манчестер СитиНачало в 11:30Чемпионат ИталииУдинезе— : —СассуолоНачало в 06:30Чемпионат ИталииТорино— : —БолоньяНачало в 09:00Чемпионат ИталииСампдория— : —БрешиаНачало в 09:00Еще 3Чемпионат ФранцииСент-Этьен— : —НантНачало в 09:00Чемпионат ФранцииДижон— : —ЛилльНачало в 11:00Еще 1Весь футболреклама«Вальядолид» обыграл «Марбелью» в Кубке Испании, Лунин отразил два удара в серии пенальтиВ Марбелье на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» завершился матч 1/32 Кубка Испании, в котором «Марбелья» принимала «Вальядолид». Победу в серии послематчевых пенальти одержали гости.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Пеллегрино — о действиях Жуве: так поступает только сумасшедшийИтальянский лыжник Федерико Пеллегрино, считавшийся главным фаворитом спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Дрездене, разочарован завершением борьбы за медали уже в четвертьфинале.реклама