«Я должен быть здоров и прислушиваться к своему организму». Овечкин сказал, почему отказался от «Матча всех звезд НХЛ 2020»

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" и один из лучших российских хоккеистов Александр Овечкин отказался от участие в "Матче звезд НХЛ".