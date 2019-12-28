НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Краснодар» официально объявил о переходе Игнатьева в «Рубин»«Монако» может уволить главного тренера Леонарду ЖардимаРоманов — лидер по игровому времени среди россиян в матче с ЧехиейДрачёв: на Кубке Европы надо молодёжь обкатывать, а Слепову больше 30 летФантастический старт молодёжной сборной России в матче с Канадой, видео голов и штурма«Краснодар» официально объявил о переходе Игнатьева в «Рубин»На официальном сайте "Краснодара" появилось сообщение о трансфере форварда Ивана Игнатьева в казанский "Рубин".рекламаФигуристка Щербакова выиграла чемпионат России, превысив два мировых рекордаАнна Щербакова стала чемпионом России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. 15-летняя российская фигуристка во второй раз подряд завоевала золотую медаль чемпионата России.Игорь Ларионов: «Мы не должны помогать Канаде одержать победу в предстоящем матче»Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от встречи с Канадой в рамках чемпионата мира-2020. — Наша задача № 1 — играть в равных составах.Вирер и Хофер выиграли масс-старт в рамках «Рождественской гонки», Юрлова-Перхт упала, а Елисеев врезался в щитИтальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер одержали победу в масс-старте в рамках «Рождественской гонки» в Гельзенкирхене. Вторыми стали представители Германии Лаура Дальмайер и Филипп Наврат.Российская лыжница Непряева заняла шестое место на «Тур де Ски»Норвежка Тереза Йохауг выиграла гонку с общего старта свободным стилем на первом этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в Швейцарии.Американец Джексон на 11 кг перевесил россиянина Емельяненко перед боем в ЯпонииАмериканский профессиональный боец смешанного стиля Куинтон Джексон перевесил россиянина Федора Емельяненко в преддверии поединка. Как отмечает ТАСС, разница в весе составила 11 кг.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБернли0 : 1Манчестер ЮнайтедПерерывЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион2 : 0БорнмутЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед1 : 2ЭвертонЗавершёнЧемпионат АнглииСаутгемптон1 : 1Кристал ПэласЗавершёнЕще 3Чемпионат ТурцииАнкарагюджю2 : 2ДенизлиспорЗавершёнЧемпионат ТурцииИстанбул5 : 1КасымпашаЗавершёнЕще 2Чемпионат Турции. Первая лигаУмраниеспор1 : 2ББ ЭрзурумспорЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаБурсаспор2 : 1ХатайспорЗавершёнЕще 2Весь футболреклама