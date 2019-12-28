«Канада съест Россию живьем, если та вновь будет смотреться так же, как против чехов» - канадцы о предстоящем матче

После довольно неожиданного поражения от сборной Чехии в стартовом матче на молодежном первенстве планеты, в субботу в 19-00 по московскому времени российской команде предстоит провести поединок против канадской дружины.