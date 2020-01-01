Моуринью подсмотрел записи в блокноте тренера соперника и был наказан

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью получил желтую карточку в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Саутгемптоном». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».