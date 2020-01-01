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Чемпионат Англии
Вест Хэм
4 : 0
Борнмут
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Англии
Норвич Сити
1 : 0
Кристал Пэлас
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
2 : 1
Эвертон
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Англии
Бернли
1 : 2
Астон Вилла
Завершён
Еще 5
Чемпионшип Англии
Вест Бромвич
1 : 1
Лидс Юнайтед
Идёт 2-й тайм
Чемпионшип Англии
Миллуолл
3 : 1
Лутон Таун
Завершён
Еще 8
Первая лига Англии
Ротерем Юнайтед
2 : 1
Блэкпул
Завершён
Первая лига Англии
Транмир Роверс
1 : 4
Ковентри Сити
Завершён
Еще 9
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