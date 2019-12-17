НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемЭкс-девушку футболиста «Ливерпуля» обвинили в поддержке терроризмаВ Норвегии призвали отстранить российских лыжников от участия в Кубке мираСборная России по киберспорту снялась с чемпионата мира из-за ряда проблемСборная России уступила Швеции на Кубке Первого каналаМинистр спорта РФ получил орден Александра Невского и тоже тайно?Экс-девушку футболиста «Ливерпуля» обвинили в поддержке терроризмаУчастница конкурсов красоты Амаани Нур попала в ливерпульский коронный суд как обвиняемая в финансовой поддержке терроризма.рекламаПрезидент ЦСКА Гинер может быть отстранен от футбольной деятельностиПрезидент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер может попасть под санкции со стороны Российского футбольного союза. Главу столичных "армейцев" могут отстранить от любой футбольной деятельности.Светлана Миронова: «На финише было тяжело, посмотрела на результат и не испытывала никаких эмоций на тот момент»Россиянка Светлана Миронова поделилась впечатлениями от спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболуЖенская сборная России по гандболу уступила Голландии в полуфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 33:32.У России ни одного клуба в евровесне. Такого провала не было 18 летВспоминаем, что тогда случилось. «Краснодар» проиграл «Хетафе» и не вышел в плей-офф Лиги Европы. Это значит, что у России не будет ни одного клуба в европейской весне.Хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе»Хоккеист Артемий Панарин сделал первый хет-трик в составе "Рейнджерс".ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАлавес— : —ЛеганесНачало в 15:00Чемпионат ГерманииХоффенхайм— : —АугсбургНачало в 14:30Чемпионат ФранцииЛилль— : —МонпельеНачало в 14:45Чемпионат ТурцииАланьяспор— : —АнтальяспорНачало в 12:30Весь футболрекламаДана Уайт хочет пригласить чемпиона по пощечинам «Пельменя» на канал UFCПрезидент UFC Дана Уайт прокомментировал бой чемпионата мира по пощечинам. — Эти ребята дают пощечины друг другу! Парень в красном — чемпион «Пельмень», и он только что проиграл в первый раз.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Комиссия спортсменов WADA по поводу отстранения России пройдет 11 декабряКомиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) 11 декабря организует важное заседание.реклама