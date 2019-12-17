У России ни одного клуба в евровесне. Такого провала не было 18 лет

Вспоминаем, что тогда случилось. «Краснодар» проиграл «Хетафе» и не вышел в плей-офф Лиги Европы. Это значит, что у России не будет ни одного клуба в европейской весне.