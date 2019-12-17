Показатель России в таблице коэффициентов УЕФА стал худшим за 17 лет

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Вратарь забросил шайбу через всю площадку при счете 4:1 в пустые ворота соперников.Миллион Гинера отдадут российским судьямГинера отстранили на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовали на миллион рублей.Дуэль взглядов UFC 245: Ян — Фэйбер, Холлоуэй — Волкановски, Усман — Ковингтон у другиеВ Лас-Вегасе состоялись дуэли взглядов участников UFC 245, который пройдет 14 декабря. Видео дуэлей:Приятный финиш Логинова в спринте, который взял бронзу, а претендовал на сереброАлександр чисто отработал рубежи, но чуть уступил в скорости Йоханнесу Бё и Симону Дестье.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —УотфордНачало в 07:30Чемпионат АнглииЛестер— : —Норвич СитиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Астон ВиллаНачало в 10:00Еще 3Чемпионат ИспанииГранада— : —ЛевантеНачало в 07:00Чемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —БарселонаНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииБавария— : —ВердерНачало в 09:30Чемпионат ГерманииПадерборн— : —Унион (Берлин)Начало в 09:30Еще 4Чемпионат ИталииБрешиа— : —ЛеччеНачало в 09:00Еще 2Весь футболрекламаФергюсон против Хабиба: раньше желал здоровья, а сейчас обзывает олухом и обещает изувечитьУ бойцов сложные отношения. Бой Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон пытались организовать четыре раза, но всегда этот поединок проваливался.НХЛ. 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