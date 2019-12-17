Показатель России в таблице коэффициентов УЕФА стал худшим за 17 лет

Почему российские спортсмены, не принимавшие допинг, попали под бойкот

Предложение запретить российским спортсменам в ближайшие четыре года принимать участие в Олимпиадах и чемпионатах мира, озвученное Всемирным антидопинговым агентством (WADA), вызвало шок среди российских спортсменов, политиков и простых болельщиков.