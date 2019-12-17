Показатель России в таблице коэффициентов УЕФА стал худшим за 17 лет

Шакири второй раз в сезоне выйдет в старте «Ливерпуля»

Швейцарский полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири второй раз в текущем сезоне выйдет в стартовом составе красных. Он начнет с первых минут встречу 17-го тура АПЛ против «Уотфорда».