НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемМалком забил в тренировочном матче на сборах «Зенита» в КатареРоссийская лыжница Непряева — вторая в гонке на 10 км на этапе КМ в Нове-МестоWADA: очередной счет в адрес России«А что, так можно было?» Шубенков недоволен решением UKAD не передавать образцы Фара в ВАДАСтрельцов выступит на этапе Кубка мира в Поклюке. Он заменит в составе ХалилиМалком забил в тренировочном матче на сборах «Зенита» в КатареПолузащитник «Зенита» Малком забил первый гол на сборах, проходящих в Катаре. Бразилец воспользовался передачей форварда Артема Дзюбы во время двухстороннего тренировочного матча.рекламаОвечкин стал девятым снайпером в истории НХЛФорвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на девятое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Макгрегор против Серроне: трансляция и начало бояИрландский боец Конор Макгрегор и американец Дональд «Cowboy» Серроне встретятся в бою против друг друга 18 января. Бой пройдет в американском Лас-Вегасе на арене «T-Mobile Arena».Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мираМужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Полные результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).Хет-трик Холанда помог дортмундской «Боруссии» победить «Аугсбург» в БундеслигеДортмундская «Боруссия» обыграла «Аугсбург» в матче 18-го тура немецкой футбольной Бундеслиги. Встреча прошла в Аугсбурге и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.Сборная России по хоккею обыграла Канаду на юношеской ОлимпиадеНа юношеских Олимпийских играх выступают молодые спортсмены, чей возраст не превышает 16-ти лет. Сборная России разгромила главного фаворита хоккейного соревнования - Канаду, со счетом: 6:2.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал1 : 1Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЕще 5Чемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал2 : 1СевильяЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииКельн3 : 1ВольфсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииЛацио5 : 1СампдорияЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаФОНБЕТ Матч звезд КХЛ 2020. А.С. Дитц, Дед Морозов, Ведьмак и Грецкий с драниками. Все о Мастер-шоуЛучшие моменты Мастер-шоу. В субботу на домашней арене «Динамо» в Москве открывается одно из главных хоккейных событий сезона.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Еще две медали от российских спортсменов на юношеской ОлимпиадеВ восьмой день юношеских олимпийских играх российские спортсмены стали обладателями двух бронзовых наград. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.реклама