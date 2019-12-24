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«Челси» проиграл «Саутгемптону» дома

В девятнадцатом туре английской Премьер-лиги «Челси» довольно неожиданно на своём поле проиграл «Саутгемптону» с результатом 0:2. Команда Ральфа Хазенхюттля провела по голу в каждом из таймов – отличились Майкл Обафеми и Натан Редмонд.
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Александр Емельяненко ответил Федору: «Если я мертв для него, пусть поставит свечку за упокой»

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал «СЭ» слова своего брата Федора Емельяненко. Ранее Емельяненко-старший заявил в интервью Sport24, что Александр для него мертв. — Мертв?
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НХЛ. Записи матчей

02:36:10
Ванкувер — Эдмонтон
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02:47:15
Вегас — Колорадо
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02:34:46
Лос-Анджелес — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:39:31
Чикаго — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:44:33
Виннипег — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:37:31
Нэшвилл — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:15
Оттава — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:32
Тампа-Бэй — Флорида
Яндекс.Эфир
02:44:11
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:47:35
Бостон — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:33:37
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
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02:35:12
Миннесота — Калгари
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02:42:33
Торонто — Каролина
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Жена Шумахера впервые рассказала болельщикам о восстановлении гонщика

Globallookpress/ Pino Granata Супруга семикратного чемпиона мира по автогонкам "Формулы-1" Михаэля Шумахера Коринна обратилась к болельщикам накануне шестой годовщины аварии, в результате которой спортсмен получил тяжелую травму.
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