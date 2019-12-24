«Челси» проиграл «Саутгемптону» дома

Российская молодежка с поражения стартовала на чемпионате мира по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Чехии в стартовом матче чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».