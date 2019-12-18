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Решения РФС по матчу «Краснодар» — ЦСКА: пенальти на Чалове был, Ари рукой не играл

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела спорные эпизоды матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА (1:1). Комиссия согласилась с мнением инспектора относительно момента на 33-й минуте.

НХЛ. Записи матчей

Сан-Хосе — Вегас
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Даллас — Калгари
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Детройт — Аризона
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Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм
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Сан-Хосе — Сент-Луис
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Ванкувер — Питтсбург
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Колорадо — Чикаго
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Бостон — Нэшвилл
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Эдмонтон — Монреаль
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Торонто — Детройт
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Вашингтон — Тампа-Бэй
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Коламбус — Нью-Джерси
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Оттава — Филадельфия
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Каролина — Флорида
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Миннесота — Виннипег
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Баффало — Лос-Анджелес
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Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм
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Эдмонтон — Питтсбург
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Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто
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Нью-Джерси — Вашингтон
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Флорида — Даллас
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Ванкувер — Вегас
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Аризона — Миннесота
Яндекс.Эфир
Калгари — Монреаль
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Колорадо — Каролина
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Виннипег — Чикаго
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Оттава — Нэшвилл
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Филадельфия — Баффало
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Тампа-Бэй — Даллас
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Коламбус — Лос-Анджелес
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Бостон — Нью-Йорк Айлендерс
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Сент-Луис — Эдмонтон
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Чикаго — Колорадо
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Нью-Джерси – Анахайм
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02:33:21
Сан-Хосе — Аризона
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02:35:48
Вегас — Миннесота
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02:39:48
Ванкувер — Монреаль
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02:30:37
Калгари — Питтсбург
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02:39:09
Виннипег — Каролина
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02:37:46
Детройт — Коламбус
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02:35:47
Торонто — Баффало
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02:42:05
Тампа-Бэй — Оттава
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02:38:52
Филадельфия — Анахайм
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02:40:15
Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл
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02:50:33
Бостон — Лос-Анджелес
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02:26:15
Даллас — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:35:00
Сент-Луис — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:46:00
Коламбус — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:42:25
Флорида — Оттава
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02:48:30
Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:46:50
Вегас — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:37:00
Чикаго — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:32:15
Детройт — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:43:05
Виннипег — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:39:47
Сан-Хосе — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:32:52
Сент-Луис — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:45:15
Аризона — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:43:45
Монреаль — Детройт
Яндекс.Эфир
02:34:31
Миннесота — Филадельфия
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02:53:56
Эдмонтон — Торонто
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02:59:44
Питтсбург — Лос-Анджелес
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02:47:34
Флорида — Бостон
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02:39:32
Тампа-Бэй — Вашингтон
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02:38:47
Нэшвилл — Даллас
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Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:48:54
Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
04:00:00
Калгари — Каролина
Яндекс.Эфир
02:47:51
Оттава — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:38:31
Нью-Йорк Айлендерс — Баффало
Яндекс.Эфир
02:37:11
Колорадо — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:50:11
Даллас — Вегас
Яндекс.Эфир
02:31:22
Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:44:49
Ванкувер — Каролина
Яндекс.Эфир
02:35:29
Анахайм — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:30:32
Калгари — Торонто
Яндекс.Эфир
02:30:38
Аризона — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:17
Миннесота — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:26:18
Сент-Луис — Вегас
Яндекс.Эфир
02:40:32
Детройт — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:34:11
Питтсбург — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:43:04
Тампа-Бэй — Бостон
Яндекс.Эфир
02:40:50
Баффало — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:41:11
Флорида — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:44:15
Колорадо — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:50:00
Монреаль — Оттава
Яндекс.Эфир
02:49:12
Вашингтон — Бостон
Яндекс.Эфир
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