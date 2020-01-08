Панарин побил рекорд Гретцки

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3. В составе хозяев площадки Артемий Панарин записал на свое имя гол и две результативные передачи.