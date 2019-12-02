«Вашингтон» порвал соперника, Овечкин не набрал ни очка. За него отдувался американский защитник

В Калифорнию игроки «Вашингтона» прилетели за несколько дней до матча с «Сан-Хосе». Хоккеисты даже успели съездить в соседний Сан-Франциско, где еще нет команды НХЛ.