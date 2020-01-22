Орсер: Медведева легко бы отобралась на ЧЕ, если бы не сломанный конек

Канадский тренер Брайан Орсер уверен, что его ученица российская фигуристка Евгения Медведева легко бы отобралась на чемпионаты Европы и мира, если бы не история с поврежденным коньком.