Ковальчук рассказал, почему подписал контракт с «Монреалем»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук заявил, что подписал контракт с клубом не ради денег. «Речь идёт не о деньгах или о чём-то таком.