Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш может перейти из «Порту» в «Тоттенхэм»

«Вашингтон» сохранил Бэкстрема еще на пять лет. Это значит, что Овечкин остается, а Холтби – нет

Хорошая новость для Самсонова. Этой весной я писал, что чемпионское окно «Вашингтона» закрыто – кажется, в клубе не согласны.