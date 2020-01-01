Автогол лишил «Манчестер Сити» победы над «Кристал Пэлас»

В рамках 23-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" на своем поле принимал "Кристал Пэлас". "Горожане" упустили победу на 90-й минуте встречи. Мяч в собственные ворота забил Фернандиньо.