Роман Зозуля: «Я не нацист и не расист. Быть патриотом не преступление»

Форвард «Альбасете» Роман Зозуля прокомментировал ситуацию с оскорблениями со стороны фанатов «Райо Вальекано». «Я не нацист и не расист. Помогать своей стране и быть патриотом не преступление.