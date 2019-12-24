Кристина Резцова: «За дерзкие высказывания в интервью мама может только похвалить. Она любит, когда люди очень заряжены»

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о своей форме перед гонками этапа Кубка мира в Анси, а также об отношении ее мамы Анфисы Резцовой к резким высказываниям в интервью.