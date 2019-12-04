Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.