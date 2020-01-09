Сборная России непобедима на ATP Cup. Теперь пора обыгрывать топов

На новом теннисном турнире ATP Cup, который идет в Австралии, россияне вышли в полуфинал: в 1/4 финала прошли Аргентину. Слышно, что сборная России хороша – насколько именно?