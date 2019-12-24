День, когда фигурка раскололась: Медведева проиграла Олимпиаду, Тарасова плакала в эфире и называла Загитову малОй

Наше фигурное катание треснуло. Если раньше разборки в нем хотя бы отчасти прятали под землю, то теперь все вырвалось наружу: несколько воинствующих лагерей, максимально авторитетные хедлайнеры, дикие подробности и выражения.