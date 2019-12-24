Состав сборной России на молодёжный чемпионат мира – 2020

У нашей молодёжки есть всё, чтобы выиграть первое золото МЧМ за 9 лет. Совсем скоро стартует любимый многими турнир – молодёжный чемпионат мира по хоккею.