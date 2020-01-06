«Когда увидел равнину, понял: сегодня мой день». Большунов — король дня

Золотое интервью чемпиона «Тур де Ски»-2020. Клебо повержен, у России — дубль! Большунов и Устюгов разыграли золото «Тур де ски», у Непряевой — серебро — После финиша вы орали как никогда.