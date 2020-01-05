Уткин о финале МЧМ на Первом канале: «Куча драм и ожиданий, а мы слышим только, как сухая гречка фамилий сыплется из двух серостей»

Журналист и блогер Василий Уткин остался недоволен работой комментаторов матча сборных России и Канады в финале молодежного чемпионата мира (3:4). «8 минут из 20 в большинстве.