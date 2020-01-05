Врач заявил, что Шумахер уже не тот, каким мы его помним

Перенесший шесть лет назад тяжелую травму семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер мало напоминает себя прежнего. Так состояние здоровье спортсмена описал нейрохирург Никола Аччарри.