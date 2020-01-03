НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемНападающий «Генгама» Жулан погиб в ДТПСборная США по футболу отменила тренировки в КатареСелюк — о переходе Бенито: «Большинству спортивных директоров в РПЛ я бы подарил очки с диоптриями»Елизавета Туктамышева: «Итоги года: все огонь»Джошуа-Деонтей Уайлдер: британец обвинил Деонтея в нежелании объединять поясаНападающий «Генгама» Жулан погиб в ДТПИгрок «Генгама» Натаэль Жулан погиб в ДТП. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Отмечается, автомобиль, за рулем которого был Жулан, вылетел за пределы дорожного полотна.рекламаРоссия в полуфинале МЧМ-2020 сыграет со Швецией или ФинляндиейСборная России удачно выступила в четвертьфинале, обыграв соперников из Швейцарии со счетом: 3:1. В полуфинале первенства предусмотрена жеребьевка, которая определит всех участников решающих матчей.Стал известен новый клуб именитого Ильи КовальчукаОлимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук заключил контракт до конца сезона с одним из клубов НХЛ.Российский нападающий Кузнецов помог «Вашингтону» одержать победу над «Каролиной»Команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Каролину» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Российские лыжники стали призерами масс-старта на «Тур де Ски»Российские лыжники стали призерами масс-старта классическим стилем в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», сообщает ТАСС.Макгрегор готов заменить Нурмагомедова или Фергюсона в их поединкеЭкс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Конор Макгрегор может заменить Хабиба Нурмагомедова или Тони Фергюсона в их поединке, который должен пройти в апреле этого года в Нью-Йорке.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия— : —ЭйбарНачало в 07:00Чемпионат ИспанииХетафе— : —РеалНачало в 10:00Чемпионат ИспанииАтлетико— : —ЛевантеНачало в 12:30Еще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем— : —БлэкбернНачало в 07:31Кубок Англии1/32 ФиналаБернли— : —Питерборо ЮнайтедНачало в 07:31Еще 18Кубок Франции1/32 ФиналаФабрег— : —ПарижНачало в 07:00Кубок Франции1/32 ФиналаНьор— : —Сен-ПьерруазНачало в 07:00Еще 15Чемпионат ПортугалииАвеш— : —Санта-КлараНачало в 10:30Еще 3Весь футболрекламаСКА потерпел самое крупное поражение в КХЛВ рамках регулярного чемпионата КХЛ СКА на выезде уступил с крупным счетом «Йокериту».НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир