НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемНападающий «Генгама» Жулан погиб в ДТПВрач рассказал, что Шумахер мало напоминает себя прежнегоМЧМ-2020. Россия играет со Швецией, Канада встретится с Финляндией«Сочи» — ЦСКА, 4 января, прогноз на матч КХЛБой Емельяненко и Рампейджа показал низкий рейтинг на американском ТВНападающий «Генгама» Жулан погиб в ДТПИгрок «Генгама» Натаэль Жулан погиб в ДТП. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Отмечается, автомобиль, за рулем которого был Жулан, вылетел за пределы дорожного полотна.рекламаСборная России по хоккею вышла в финал МЧМХоккейный матч между молодежными сборными России и Швеции в рамках полуфинала чемпионата мира завершился в чешской Остраве.Тур де Ски. Устюгов и Большунов попали в тройку призеров в масс-стартеНа пятом этапе лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме, состоялся масс-старт у мужчин.Экс-форвард СКА Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»Экс-форвард петербургского СКА Илья Ковальчук подписал контракт с клубом «Монреаль Канадиенс» до конца сезона. По новому контракту хоккеист будет зарабатывать 700 тысяч в НХЛ и 70 тысяч в АХЛ.«Монако» – «Реймс» – 2:1, 4 января 2020, Кубок Франции, как сыграл ГоловинАлександр Головин очень солидно сыграл в победном кубковом матче с «Реймсом». «Монако» сыграл первый матч под руководством Роберта Морено. В 1/32 финала Кубка Франции монегаски победили «Реймс».ВАДА получит более 1 млн долларов от России в 2020 годуСтал известен размер ежегодного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в 2020 году.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе0 : 3РеалЗавершёнЧемпионат ИспанииАтлетико— : —ЛевантеНачало в 12:30Еще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем2 : 1БлэкбернЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБернли4 : 2Питерборо ЮнайтедЗавершёнЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаФабрег0 : 2ПарижЗавершёнКубок Франции1/32 ФиналаНьор1 : 2Сен-ПьерруазЗавершёнЕще 15Чемпионат ПортугалииАвеш0 : 1Санта-КлараИдёт 2-й таймЕще 3Весь футболрекламаУмер бывший вице-президент хоккейного клуба «Спартак»Бизнесмен, бывший владелец и вице-президент хоккейного клуба «Спартак» Гелани Товбулатов умер на 68-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба, опубликованном в субботу, 4 января.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир