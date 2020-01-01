Итоги новогодней ночи от спасателей и расписание четвертьфинала молодёжного ЧМ по хоккею

Добрый день! С наступившим 2020 годом! В нашей первой в этом году подборке самых важных новостей этому часу расскажем, как в России и на Среднем Урале прошла новогодняя ночь.