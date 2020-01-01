НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемНападающий ЦСКА Чалов заинтересовал «Челси»Тутберидзе празднует Новый год в Майами, Загитова танцует с сестрой у елки. Главное из соцсетей фигуристовРоссийский боец Исаев выиграл миллион долларов на турнире в Нью-ЙоркеСкандал с гимном РФ на матче Канады и России. Но был и другой случайИзвестны сочетания молодёжной сборной России перед матчем с ГерманиейНападающий ЦСКА Чалов заинтересовал «Челси»Лондонский «Челси» заинтересован в покупке нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает британский Daily Express. Лондонский клуб хочет подписать Чалова в ближайшее трансферное окно.рекламаРоссия вышла на Швейцарию. Что изменили последние матчи в парах 1/4 финала МЧМФинны и чехи проиграли, Канада заняла первое место в группе В, а самый большой подарок на Новый год получила команда Брагина.Большунов стал лидером общего зачета «Тур де Ски»Российский лыжник Александр Большунов сумел стать лидером общего зачета «Тур де Ски» после четырех гонок. Информация об этом приводится на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).Исландский защитник Рагнар Сигурдссон покинул «Ростов»Футбольный клуб "Ростов" и исландский защитник Рагнар Сигурдссон достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщается на сайте ростовчан.Гендиректор «Зенита» назвал условие, при котором Сергей Семак останется в Санкт-ПетербургеГенеральный директор «Зенита» Александр Медведев сделал заявление о будущем Сергея Семака в клубе из Санкт-Петербурга.«Ньюкасл» играет с «Лестером» в меньшинстве из-за травмВ первый день 2020 года «Ньюкасл» и «Лестер» проводят очный матч в рамках двадцать первого тура английской Премьер-лиги. Команда Стива Брюса практически весь второй тайм проведёт в меньшинстве.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм0 : 0БорнмутИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииНорвич Сити1 : 0Кристал ПэласИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииМанчестер Сити0 : 0ЭвертонИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииБернли1 : 2Астон ВиллаЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииВест Бромвич1 : 0Лидс ЮнайтедИдёт 1-й таймЧемпионшип АнглииМиллуолл3 : 1Лутон ТаунЗавершёнЕще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед2 : 1БлэкпулЗавершёнПервая лига АнглииТранмир Роверс1 : 4Ковентри СитиЗавершёнЕще 9Весь футболреклама