«Спартак» предложил услуги Айртона «Фламенго»

Сообщается, что «Спартак» предложил «Фламенго» защитника команды Айртона.В данный момент бразильский клуб раздумывает над предложением.Напомним, Айртон перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Флуминенсе».