Навка: Загитова двое суток не спит и не ест

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, как 17-летняя Алина Загитова готовится к премьере ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».