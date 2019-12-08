16-летняя Шкурдай выиграла золото на дистанции 100 м баттерфляем на ЧЕ-2019 на «короткой воде» 🥇🇧🇾

16-летняя белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай выиграла золото на чемпионате Европы на «короткой воде» в дисциплине 100 м баттерфляем с юниорским рекордом Европы.